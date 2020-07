Commercial Real Estate Transactions

Commercial real estate transactions in Polk County from March 10, 2020 – May 7, 2020

ADDRESS: 1400 E. WALNUT ST., DES MOINES

SALE DATE: MARCH 10, 2020

PRICE: $2,700,000

SELLER: EAST VILLAGE PARK LLC

BUYER: EPC LLC

SQUARE FEET: 42,435

ACRES: 1.374

ADDRESS: 175 S. NINTH ST., SUITE 650, WEST DES MOINES

SALE DATE: MARCH 11, 2020

PRICE: $192,000

SELLER: WEST GREEN INDUSTRIAL PARK LLC

BUYER: J&D LOFFREDO TRUST

SQUARE FEET: 1,920

ACRES: 0.044

ADDRESS: 4338 HUBBELL AVE., DES MOINES

SALE DATE: MARCH 13, 2020

PRICE: $1,050,000

SELLER: TRANSCREDIT LC

BUYER: PRKG 1465 LLC

SQUARE FEET: 13,520

ACRES: 2.92

ADDRESS: 133 FRANKLIN AVE., DES MOINES

SALE DATE: MARCH 16, 2020

PRICE: $110,000

SELLER: H & L REAL ESTATE LLC

BUYER: NGUYEN, HONG

SQUARE FEET: 3,224

ACRES: 0.327

ADDRESS: 100 BROWN ST., RUNNELLS

SALE DATE: MARCH 16, 2020

PRICE: $120,000

SELLER: SCHNEIDER INVESTMENTS INC

BUYER: TCCV PROPERTIES LLC

SQUARE FEET: 2,150

ACRES: 0.079

ADDRESS: 4803 S.W. NINTH ST., DES MOINES

SALE DATE: MARCH 16, 2020

PRICE: $225,000

SELLER: ROSS, NORMAN G.

BUYER: FERRUM INVESTMENT PROPERTIES LLC

SQUARE FEET: 5,809

ACRES: 1.232

ADDRESS: 220 50TH ST., WEST DES MOINES

SALE DATE: MARCH 16, 2020

PRICE: $4,977,820

SELLER: KMG HOLDINGS LLC

BUYER: O FULL ARMOR LLC

SQUARE FEET: 6,203

ACRES: 1.663

ADDRESS: 1504 28TH ST., DES MOINES

SALE DATE: MARCH 17, 2020

PRICE: $155,000

SELLER: BBT RENTALS LLC

BUYER: LENOX PROPERTIES LLC

SQUARE FEET: 2,608

ACRES: 0.169

ADDRESS: 2820 COTTAGE GROVE AVE., DES MOINES

SALE DATE: MARCH 17, 2020

PRICE: $145,000

SELLER: BBT RENTALS LLC

BUYER: LENOX PROPERTIES LLC

SQUARE FEET: 2,334

ACRES: 0.153

ADDRESS: 1112 27TH ST., DES MOINES

SALE DATE: MARCH 17, 2020

PRICE: $84,000

SELLER: US BANK NA (TRUSTEE)

BUYER: TRIPLE LC PROPERTIES LC

SQUARE FEET: 1,900

ACRES: 0.132

ADDRESS: 1800 NINTH ST., DES MOINES

SALE DATE: MARCH 17, 2020

PRICE: $256,000

SELLER: BBT RENTALS LLC

BUYER: M2C INVESTMENTS LLC

SQUARE FEET: 2,370

ACRES: 0.287

ADDRESS: 4825 COPPER CREEK DRIVE, PLEASANT HILL

SALE DATE: MARCH 23, 2020

PRICE: $700,000

SELLER: COPPER CREEK GOLF COURSE INVESTORS LLC

BUYER: COPPER CREEK CLUB LLC

SQUARE FEET: 18,047

ACRES: 195.033

ADDRESS: 2400 86TH ST., UNIT 3, URBANDALE

SALE DATE: MARCH 23, 2020

PRICE: $235,000

SELLER: NICNEM LLC

BUYER: JM INVESTMENTS LLC

SQUARE FEET: 19,950

ACRES: 0.367

ADDRESS: 3810 INGERSOLL AVE., DES MOINES

SALE DATE: MARCH 24, 2020

PRICE: $750,000

SELLER: EUREKA GROUP LLC

BUYER: ARBOR COOPERATIVE HOUSING ASSOCIATION

SQUARE FEET: 5,720

ACRES: 0.25

ADDRESS: 2411 E. FIRST ST., GRIMES

SALE DATE: MARCH 24, 2020

PRICE: $1,890,290

SELLER: TOP TRACT CORP

BUYER: DESTINATION MARKET LLC

SQUARE FEET: 0

ACRES: 2.893

ADDRESS: 5208 S.E. RIO COURT, ANKENY

SALE DATE: MARCH 24, 2020

PRICE: $750,000

SELLER: MD HOLDING IV LLC

BUYER: DENNY ELWELL FAMILY LC

SQUARE FEET: 0

ACRES: 5.009

ADDRESS: 2500 128TH ST., URBANDALE

SALE DATE: MARCH 24, 2020

PRICE: $3,810,000

SELLER: KT PROPERTIES LLC

BUYER: COMPOUNDING CAPITAL HOLDINGS LLC SERIES A

SQUARE FEET: 17,484

ACRES: 1.884

ADDRESS: 107 BROWN ST., RUNNELLS

SALE DATE: MARCH 24, 2020

PRICE: $6,700

SELLER: SCHALL, GERALD E., ESTATE

BUYER: DAUGHENBAUGH, DALE

SQUARE FEET: 860

ACRES: 0.033

ADDRESS: 1240 32ND ST., DES MOINES

SALE DATE: MARCH 25, 2020

PRICE: $200,000

SELLER: ZAN HOLDINGS LLC

BUYER: TREROTOLA, JAKE

SQUARE FEET: 2,492

ACRES: 0.294

ADDRESS: DISTRICT/PARCEL 291/00369-421-002, CLIVE

SALE DATE: MARCH 25, 2020

PRICE: $600,000

SELLER: WALNUT CREEK REALTY INC

BUYER: JDS REAL ESTATE INVESTMENTS LLC

SQUARE FEET: 0

ACRES: 5.61

ADDRESS: 1228 E. 13TH ST., DES MOINES

SALE DATE: MARCH 27, 2020

PRICE: $175,000

SELLER: AMEN CORNER LLC

BUYER: J233 LLC

SQUARE FEET: 3,042

ACRES: 0.262

ADDRESS: DISTRICT/PARCEL 190/00353-000-000, NORTHEAST OF DES MOINES

SALE DATE: MARCH 27, 2020

PRICE: $225,000

SELLER: BURGETT, HAZEL

BUYER: LORNE SCHARNBERG TRUST

SQUARE FEET: 0

ACRES: 3.73

ADDRESS: 7641 DOUGLAS AVE., URBANDALE

SALE DATE: MARCH 27, 2020

PRICE: $175,000

SELLER: ZB INVESTMENTS LC

BUYER: LENZ MECHANICIAL LLC

SQUARE FEET: 1,400

ACRES: 0.327

ADDRESS: 1300 S.E. LITTLE BEAVER DRIVE, GRIMES

SALE DATE: MARCH 27, 2020

PRICE: $15,264,640

SELLER: GRIMES INDUSTRIAL PARK II LLC

BUYER: BTG IOWA LLC

SQUARE FEET: 220,000

ACRES: 15.19

ADDRESS: 1350 S.E. GATEWAY DRIVE, GRIMES

SALE DATE: MARCH 27, 2020

PRICE: $12,985,370

SELLER: GRIMES INDUSTRIAL PARK I LLC

BUYER: BTG IOWA LLC

SQUARE FEET: 220,000

ACRES: 14.242

ADDRESS: DISTRICT/PARCEL 181/00211-250-002 , ANKENY

SALE DATE: MARCH 27, 2020

PRICE: $2,560,240

SELLER: ABSOLUTE FARMS LLC

BUYER: MURPHY COMMERCIAL PROPERTIES LLC

SQUARE FEET: 0

ACRES: 9.003

ADDRESS: 4756 N.E. 20TH LANE, DES MOINES

SALE DATE: MARCH 30, 2020

PRICE: $4,526,190

SELLER: D&M PARTNERS LLC

BUYER: TANAM DES MOINES LLC

SQUARE FEET: 0

ACRES: 17.318

ADDRESS: 3700 S.E. BEISSER DRIVE, GRIMES

SALE DATE: MARCH 30, 2020

PRICE: $1,300,000

SELLER: 3700 BEISSER LLC

BUYER: PENTA PARTNERS LLC

SQUARE FEET: 15,400

ACRES: 3.197

ADDRESS: 1710 SECOND AVE., DES MOINES

SALE DATE: MARCH 30, 2020

PRICE: $450,000

SELLER: SULLIVAN HOLDINGS LLC

BUYER: NEWTON PROPERTIES INVESTMENTS LLC

SQUARE FEET: 4,330

ACRES: 0.799

ADDRESS: 114 S.E. SHARON DRIVE, ANKENY

SALE DATE: MARCH 31, 2020

PRICE: $531,400

SELLER: BUENA VISTA PARTNERS LLC

BUYER: BRYANT, JEFFREY W.

SQUARE FEET: 6,166

ACRES: 0.623

ADDRESS: 114 S.E. SHARON DRIVE, ANKENY

SALE DATE: MARCH 31, 2020

PRICE: $531,400

SELLER: BRYANT, JEFFREY W.

BUYER: DOUGLAS DEVELOPMENT LLC

SQUARE FEET: 6,166

ACRES: 0.623

ADDRESS: 109 MAIN ST. S.E., BONDURANT

SALE DATE: APRIL 1, 2020

PRICE: $90,000

SELLER: BOKA, JEREMY M.

BUYER: BAILEY, DARYL

SQUARE FEET: 984

ACRES: 0.2

ADDRESS: 175 S. NINTH ST., SUITE 655, WEST DES MOINES

SALE DATE: APRIL 1, 2020

PRICE: $174,000

SELLER: WEST GREEN INDUSTRIAL PARK LLC

BUYER: T&S PROPERTIES LLC

SQUARE FEET: 1,920

ACRES: 0.044

ADDRESS: 175 S. NINTH ST., SUITE 645, WEST DES MOINES

SALE DATE: APRIL 1, 2020

PRICE: $192,000

SELLER: WEST GREEN INDUSTRIAL PARK LLC

BUYER: DANIEL G & KATHRYN L GRETEMAN REVOCABLE TRUST

SQUARE FEET: 1,920

ACRES: 0.044

ADDRESS: 918 S.E. 21ST ST., DES MOINES

SALE DATE: APRIL 1, 2020

PRICE: $192,000

SELLER: SEIDENFELD INC

BUYER: MYER LLC

SQUARE FEET: 3,000

ACRES: 2.857

ADDRESS: 5015 JOHNSTON DRIVE, JOHNSTON

SALE DATE: APRIL 2, 2020

PRICE: $238,550

SELLER: DE PHILLIPS, LEONARD

BUYER: RAPTOR PROPERTIES LLC

SQUARE FEET: 0

ACRES: 1.99

ADDRESS: 4963 JOHNSTON DRIVE, JOHNSTON

SALE DATE: APRIL 2, 2020

PRICE: $311,450

SELLER: DE PHILLIPS, LEONARD

BUYER: JOHNSTON INDUSTRIAL BUSINESS PARK LLC

SQUARE FEET: 0

ACRES: 2.599

ADDRESS: DISTRICT/PARCEL 181/00211-253-001, ANKENY

SALE DATE: APRIL 3, 2020

PRICE: $577,860

SELLER: ABSOLUTE FARMS LLC

BUYER: ROCK EQUITY HOLDINGS II LLC

SQUARE FEET: 0

ACRES: 6.03

ADDRESS: NEAR PIONEER PARK IN DES MOINES

SALE DATE: APRIL 6, 2020

PRICE: $25,000

SELLER: COUNTRYWIDE HOLDINGS LLC

BUYER: STAY GREEN IRRIGATION LLC

SQUARE FEET: 0

ACRES: 15

ADDRESS: 5209 S.W. NINTH ST., DES MOINES

SALE DATE: APRIL 7, 2020

PRICE: $4,100,000

SELLER: SUMMERPLACE APARTMENTS LLC

BUYER: TIERNEY PROPERTIES LLC

SQUARE FEET: 59,400

ACRES: 3.032

ADDRESS: 1201 KEOSAUQUA WAY, DES MOINES

SALE DATE: APRIL 8, 2020

PRICE: $500,000

SELLER: KURTZ GROUP LLC

BUYER: AUST REAL ESTATE LLC

SQUARE FEET: 18,912

ACRES: 0.442

ADDRESS: 715 S.E. 14TH COURT, DES MOINES

SALE DATE: APRIL 8, 2020

PRICE: $165,000

SELLER: EXPERIENCE CHURCH OF THE OPEN BIBLE

BUYER: AREVLO RIVAS, ADONIS

SQUARE FEET: 3,232

ACRES: 0.803

ADDRESS: 2525 N ANKENY BLVD., UNIT 111 BLDG 1, ANKENY

SALE DATE: APRIL 8, 2020

PRICE: $220,000

SELLER: ABJ PROPERTIES LLC

BUYER: HOWENTERPRISE LLC

SQUARE FEET: 1,250

ACRES: 0.134

ADDRESS: 3000 S.E. 22ND ST., DES MOINES

SALE DATE: APRIL 9, 2020

PRICE: $1,000,000

SELLER: FAREWAY STORES INC

BUYER: LIVING WATERS FELLOWSHIP

SQUARE FEET: 22,538

ACRES: 2.785

ADDRESS: 1439 SIXTH AVE., DES MOINES

SALE DATE: APRIL 9, 2020

PRICE: $100,000

SELLER: KROMER FLATS LP

BUYER: TWISTER LLC

SQUARE FEET: 8,828

ACRES: 0.278

ADDRESS: 518 35TH ST., DES MOINES

SALE DATE: APRIL 9, 2020

PRICE: $260,000

SELLER: 144 PROPERTIES LC

BUYER: FIERCE, SAMUEL

SQUARE FEET: 2,463

ACRES: 0.189

ADDRESS: 1196 NINTH ST., DES MOINES

SALE DATE: APRIL 9, 2020

PRICE: $15,000

SELLER: JRTT LLC

BUYER: CDS PROPERTIES LLC

SQUARE FEET: 5,200

ACRES: 0.186

ADDRESS: 725 S. 51ST ST., WEST DES MOINES

SALE DATE: APRIL 13, 2020

PRICE: $1,275,000

SELLER: KEC INVESTMENTS LLC

BUYER: APEX DENTAL PROPERTIES LLC

SQUARE FEET: 0

ACRES: 1.817

ADDRESS: 8515 DOUGLAS AVE., UNIT 19, URBANDALE

SALE DATE: APRIL 13, 2020

PRICE: $86,500

SELLER: CHURCH OF LATTER- DAY SAINTS

BUYER: OMEGA PLACE OWNERS ASSOCIATION

SQUARE FEET: 1,225

ACRES: 0.1

ADDRESS: 1433 E. 14TH ST., DES MOINES

SALE DATE: APRIL 14, 2020

PRICE: $165,000

SELLER: MOYER, DONALD

BUYER: HANSEN, ALLEN C.

SQUARE FEET: 1,652

ACRES: 0.847

ADDRESS: 1406 SEVENTH ST., DES MOINES

SALE DATE: APRIL 15, 2020

PRICE: $158,000

SELLER: BANDA, ARMANDO

BUYER: ULRING, CALEB J.

SQUARE FEET: 2,413

ACRES: 0.138

ADDRESS: DISTRICT/PARCEL 320/00399-002-002, WALNUT

SALE DATE: APRIL 16, 2020

PRICE: $50,000

SELLER: KUM & GO LC

BUYER: LOUNSBURY & LOUNSBURY PARTNERSHIP

SQUARE FEET: 0

ACRES: 1.014

ADDRESS: 5495 N.W. 100TH ST., JOHNSTON

SALE DATE: APRIL 20, 2020

PRICE: $1,650,000

SELLER: JOHNSTON LAND DEVELOPMENT LLC

BUYER: DENTAL STUDIO JOHNSTON LLC

SQUARE FEET: 3,906

ACRES: 1.455

ADDRESS: DISTRICT/PARCEL 171/00118-025-000, NEAR ALTOONA

SALE DATE: APRIL 20, 2020

PRICE: $1,200,000

SELLER: KOETHE, LEMAR

BUYER: EMORY APARTMENTS LC

SQUARE FEET: 0

ACRES: 16.197

ADDRESS: 1700 E. NINTH ST., DES MOINES

SALE DATE: APRIL 21, 2020

PRICE: $115,000

SELLER: BBT RENTALS LLC

BUYER: SPIGPORT IA LLC

SQUARE FEET: 2,358

ACRES: 0.172

ADDRESS: 1300 MARTIN LUTHER KING JR PARKWAY, DES MOINES

SALE DATE: APRIL 21, 2020

PRICE: $198,000

SELLER: MILLERS HARDWARE INC

BUYER: 1300 MLK LLC

SQUARE FEET: 6,600

ACRES: 0.883

ADDRESS: 5075 E. UNIVERSITY AVE., PLEASANT HILL

SALE DATE: APRIL 22, 2020

PRICE: $1,450,490

SELLER: RUETER FARMS INC

BUYER: PCWDM II LLC

SQUARE FEET: 18,900

ACRES: 1.65

ADDRESS: 2951 E. WALNUT ST., DES MOINES

SALE DATE: APRIL 22, 2020

PRICE: $390,000

SELLER: PCWDM II LLC

BUYER: RUETER FARMS INC

SQUARE FEET: 9,592

ACRES: 0.506

ADDRESS: 2894 106TH ST., URBANDALE

SALE DATE: APRIL 22, 2020

PRICE: $1,898,360

SELLER: RUETER FARMS INC

BUYER: PCWDM II LLC

SQUARE FEET: 24,686

ACRES: 2.72

ADDRESS: 5605 N.W. 100TH ST., JOHNSTON

SALE DATE: APRIL 22, 2020

PRICE: $2,341,140

SELLER: RUETER FARMS INC

BUYER: PCWDM II LLC

SQUARE FEET: 33,460

ACRES: 4.487

ADDRESS: 3021 WOODLAND AVE., DES MOINES

SALE DATE: APRIL 22, 2020

PRICE: $1,175,000

SELLER: WOODLAND HEIGHTS APARTMENTS LLC

BUYER: THOENI, JOHN

SQUARE FEET: 11,632

ACRES: 0.795

ADDRESS: 1102 ARMY POST ROAD, DES MOINES

SALE DATE: APRIL 23, 2020

PRICE: $47,500

SELLER: BUTLER, EDWARD S

BUYER: BMC5 LLC

SQUARE FEET: 840

ACRES: 0.177

ADDRESS: 1200 S.W. BROOKSIDE CIR, SUITE 6, GRIMES

SALE DATE: APRIL 23, 2020

PRICE: $155,000

SELLER: FERGUSON REAL ESTATE SERVICES LC

BUYER: RENDA PROPERTIES 2 LC

SQUARE FEET: 21,600

ACRES: 0.134

ADDRESS: 1200 S.W. BROOKSIDE CIR, SUITE 3, GRIMES

SALE DATE: APRIL 23, 2020

PRICE: $310,000

SELLER: FERGUSON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES LC

BUYER: RENDA PROPERTIES 2 LC

SQUARE FEET: 43,200

ACRES: 0.267

ADDRESS: 1533 OHIO ST., DES MOINES

SALE DATE: APRIL 24, 2020

PRICE: $300,000

SELLER: NEWTON PROPERTIES INVESTMENTS LLC

BUYER: MOHRFELD HOLDINGS LLC

SQUARE FEET: 2,520

ACRES: 0.448

ADDRESS: 851 19TH ST., DES MOINES

SALE DATE: APRIL 24, 2020

PRICE: $395,000

SELLER: 19TH & CROCKER LLC

BUYER: SHERMAN HILLS ASSOCIATION, INC.

SQUARE FEET: 0

ACRES: 0.485

ADDRESS: 2405 FOREST AVE., DES MOINES

SALE DATE: APRIL 24, 2020

PRICE: $304,000

SELLER: JOHN CHAVAS INC

BUYER: DRAKE UNIVERSITY

SQUARE FEET: 3,200

ACRES: 0.301

ADDRESS: 851 19TH ST., DES MOINES

SALE DATE: APRIL 24, 2020

PRICE: $380,000

SELLER: SHERMAN HILL ASSOCIATION, INC.

BUYER: JENS5 LLC

SQUARE FEET: 0

ACRES: 0.485

ADDRESS: DISTRICT/PARCEL 181/00002-002-111, ANKENY

SALE DATE: APRIL 24, 2020

PRICE: $6,946,780

SELLER: DENNY ELWELL FAMILY LC

BUYER: DLE SEVEN LLC

SQUARE FEET: 0

ACRES: 146.656

ADDRESS: 601 S.W. NINTH ST., DES MOINES

SALE DATE: APRIL 28, 2020

PRICE: $1,940,000

SELLER: HUBBELL REALTY COMPANY

BUYER: 601 SW 9TH STREET LLC

SQUARE FEET: 51,685

ACRES: 3.967

ADDRESS: 356 N.W. MAIN ST., ELKHART

SALE DATE: APRIL 28, 2020

PRICE: $150,000

SELLER: MC KINNEY MANAGEMENT LLC

BUYER: OCHOA ORELLANA, SALVADOR

SQUARE FEET: 3,960

ACRES: 0.161

ADDRESS: 6208 DOUGLAS AVE., DES MOINES

SALE DATE: APRIL 29, 2020

PRICE: $200,000

SELLER: JOHNSON, ROBERT D

BUYER: SULLIVAN HOLDINGS LLC

SQUARE FEET: 3,982

ACRES: 0.346

ADDRESS: 1105 N ANKENY BLVD., ANKENY

SALE DATE: APRIL 29, 2020

PRICE: $229,200

SELLER: DTK PROPERTIES LLC

BUYER: DENNY ELWELL FAMILY LC

SQUARE FEET: 12,532

ACRES: 1.579

ADDRESS: 3300 101ST ST., URBANDALE

SALE DATE: APRIL 30, 2020

PRICE: $1,475,000

SELLER: MC GUIRE PROPERTIES, LLC

BUYER: TDD INVESTMENTS LLC

SQUARE FEET: 15,000

ACRES: 2.009

ADDRESS: 2019 GRAND AVE., WEST DES MOINES

SALE DATE: APRIL 30, 2020

PRICE: $800,000

SELLER: SKATE WEST INC

BUYER: WEST GREEN INDUSTRIAL PARK LLC

SQUARE FEET: 18,368

ACRES: 2

ADDRESS: 311 N. ANKENY BLVD., ANKENY

SALE DATE: APRIL 30, 2020

PRICE: $1,500,000

SELLER: THISTLE DEW PROPERTIES LLC

BUYER: MODD PROPERTIES LLC

SQUARE FEET: 6,840

ACRES: 1.205

ADDRESS: 1730 ALL-STATE COURT, WEST DES MOINES

SALE DATE: APRIL 30, 2020

PRICE: $315,000

SELLER: JAW INVESTMENTS LLC

BUYER: NEXT PHASE DEVELOPMENT LLC

SQUARE FEET: 0

ACRES: 5.33

ADDRESS: 4119 S.W. NINTH ST., DES MOINES

SALE DATE: MAY 1, 2020

PRICE: $150,000

SELLER: HILLMAN, MARK J

BUYER: DAPC BUILDING 2 LLC

SQUARE FEET: 2,505

ACRES: 0.463

ADDRESS: 4119 S.W. NINTH ST., DES MOINES

SALE DATE: MAY 1, 2020

PRICE: $150,000

SELLER: MARK J HILLMAN TRUST

BUYER: DAPC BUILDING 2 LLC

SQUARE FEET: 2,505

ACRES: 0.463

ADDRESS: DISTRICT/PARCEL 221/00212-923-001, PLEASANT HILL

SALE DATE: MAY 1, 2020

PRICE: $50,000

SELLER: GREAT SOUTHERN BANK

BUYER: B&B NICHOLSON PROPERTIES LLC

SQUARE FEET: 0

ACRES: 1.358

ADDRESS: 5875 N.E. 12TH AVE., PLEASANT HILL

SALE DATE: MAY 4, 2020

PRICE: $350,000

SELLER: LINCOLN DRIVE LLC

BUYER: B&B NICHOLSON PROPERTIES LLC

SQUARE FEET: 0

ACRES: 1.867

ADDRESS: 212 12TH ST., DES MOINES

SALE DATE: MAY 5, 2020

PRICE: $670,000

SELLER: THE GRAHAM GROUP INC

BUYER: HURD PLATTSMOUTH, LLC

SQUARE FEET: 0

ACRES: 0.4

ADDRESS: 3916 NINTH ST., DES MOINES

SALE DATE: MAY 6, 2020

PRICE: $175,000

SELLER: BBT RENTALS LLC

BUYER: JEWETT, LOGAN E

SQUARE FEET: 2,237

ACRES: 0.152

ADDRESS: 3700 MARTIN LUTHER KING JR PARKWAY, DES MOINES

SALE DATE: MAY 6, 2020

PRICE: $1,425,000

SELLER: SUMMER WOODS APTS LLC

BUYER: GARDEN COURT APARTMENTS LLC

SQUARE FEET: 36,000

ACRES: 1.083

ADDRESS: 1293 EIGHTH ST., WEST DES MOINES

SALE DATE: MAY 7, 2020

PRICE: $3,300,000

SELLER: BAY BREEZE LLC

BUYER: MIDTOWN REAL ESTATE SERVICES LLC

SQUARE FEET: 4,995

ACRES: 1.329 ♦